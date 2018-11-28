Kuzey Kuşak Yolunun Yeşilçam ve Göztepe Bölümü Tamamlandı

28 Kasım 2018 Çarşamba 18:02



28 Kasım 2018 Çarşamba 18:02

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Kuzey Kuşak Yolu'nun önemli parçaları olan Yeşilçam Caddesi ile Göztepe Bağlantı Yolunda değişim dönüşüm ve yenileme çalışmaları sona erdi.Kent içi araç trafiğini rahatlatacak yol projelerinde çalışmalarını devam ettiren Büyükşehir Belediyesi Kuzey Kuşak Yolu'nun iki önemli virajını daha tamamladı. Çalışmalarla ilgili bilgi veren Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, "Tandoğan ve Yıldıztepe Mahallelerini birleştiren 1.2 kilometre uzunluğundaki Yeşilçam Caddesi'ni geçtiğimiz yıl düzenlenmişti. Cadde üzerindeki son düzenlemeleri de tamamladık. Büyükşehir Belediyesi olarak, Yeşilçam'da 14 metre genişliğinde çift taraflı yollar, 13.920 metrekarelik kaldırım, araç otoparkları, çift yönlü bisiklet yolları, aydınlatma, ağaçlandırma ve çiçeklendirme çalışmaları yaptık. Caddede son olarak beton asfalt çalışmaları gerçekleştirdik. Yeşilçam örnek bulvarlarımızdan biri haline geldi. Çevre Yolunun altında ve üstündeki mahallelerimizde bulvar çalışmaları yapıyoruz. Malatyamızın daha modern bir yapıya kavuşması için şehir genelinde prestij bulvar çalışmalarımız devam ediyor" şeklinde konuştu. Yeşilçam Caddesi'nin devamı olan ve Tandoğan Mahallesi'ni Göztepe Mahallesi'ne bağlayan 700 metrelik bağlantı yolunda da prestij cadde çalışmalarını tamamlayan Büyükşehir, burada da son rötuşlarını yapıyor. Bisiklet yollarının yapıldığı bağlantı yolunda birkaç küçük düzenleme kaldı.Göztepe bağlantı yoluyla birleşen, Kızılırmak Caddesi'nde de asfaltlama çalışmalarını geçtiğimiz haftalarda tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, Kuzey Kuşak yolunun 2.7 kilometrelik hattını da tamamlamış oldu.Caddelerin birleştiği noktalarda kavşak düzenlemeleri yapan Büyükşehir Belediyesi, araç trafiğinin daha düzenli olması için gerekli trafik levhalama çalışmalarını ise yapmaya devam ediyor. - MALATYA