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Kuzey Makedonya Başbakanı Zaev: "AB müzakerelerinin başlatılmaması hayal kırıklığı"

Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, ülkesinin Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerine başlayamamasının adil olmadığını ifade ederek, bunun kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.

03.12.2019 17:30 | Son Güncelleme: 03.12.2019 17:32
Kuzey Başbakanı Zoran Zaev, ülkesinin Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerine başlayamamasının adil olmadığını ifade ederek, bunun kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.
Zaev, İngiltere'nin başkenti Londra'daki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesi düzenlenen "Yeni Çağ için Güvenlik ve Caydırıcılık" konulu panelde konuştu.
NATO'nun Batı Balkanlar ve Güneydoğu Avrupa için değerli bir başarı olduğunu kaydeden Zaev, bunun daha fazla istikrar, güvenlik ve emniyetin yanı sıra yatırım anlamına geldiğine dikkati çekti.
Balkanların geçmişte çatışma ve etnik savaşlarla dolu olduğunu hatırlatan ve bunun bölge ve Avrupa'ya çok zarar verdiğini vurgulayan Zaev, Karadağ'ın ardından NATO'nun gelecekteki üyesi olmalarının istikrar ve güvenlik anlamı taşıdığını söyledi.
Ülkesinin ve halkının NATO'ya, birliğe ve istikrara çok inandığı için anayasal ismini değiştirdiğini hatırlatan Zaev, "Kuzey Makedonya olduk. Tabii ki komşularımızla iyi ilişkiler kurmamızla oldu bu. Komşu ülkelerimizle açık ikili meseleleri olmayan bir ülkeyiz. Bu bizim stratejik amacımızın kapısını açtı." dedi.
Yeni yılda yeni üye olarak ülkesinin savunma harcamasında gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYH) yüzde 2'sini geçip geçmeyeceği konusunda Zaev, son 2,5 yılda Avrupa'da nadir bir başarı elde ettiklerini, savunma harcamalarını ikiye katlayarak 0,8-0,9'dan 1,4 üstüne çıkardıklarını aktardı.
Yüzde 2'lik harcama hedefine en geç 2024'e kadar ulaşılması gerektiğine işaret eden Zaev, bu hedefe çok daha erken varacaklarının altını çizdi.
Moderatörün, Kuzey Makedonya'nın Fransa'dan geçen ay çok kötü aldığını, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'un Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerini engellediğini hatırlatması üzerine Zaev, şu ifadeleri kullandı:
"Bizim için gerçekten adil değildi. Biz 15 yıldır aday ülkeyiz, 10 olumlu tavsiyemiz var. Avrupa Konseyinde 28 ülke bizim reformlarımızın yüzde 100'ünü yerine getirdiğimizi onaylıyor. Bunun üzerine biz Bulgaristan ile çözüme varıyoruz. Yunanistan ile yaptığımız tarihi anlaşmayla çözüme varıyoruz. Bu anlaşmayla hatta normal olarak anayasal ismimizi de değiştirdik. Ancak o şimdi Avrupa'nın gelecekteki reformlar için daha fazla zamana ihtiyacı olduğunu söyledi. Tabii ki bu bizi çok hayal kırıklığına uğrattı. Ancak bir yaptığımız reformlara devam ediyoruz. Umarız ki bu hatalar, sadece bizim için değil Avrupa için de hata olan bu konular en kısa zamanda değişecek."
Rusya'nın halen NATO'ya bir numaralı tehdit olup olmadığı sorusuna Zaev, NATO'nun modern dünya ve 21. yüzyıl ile alakalı tehditlerle karşı karşıya kaldığını, bunların siber, güvenlik ve hibrit tehditler olduğunu söyledi.
Zaev, bazen tehditlerin NATO ülkeleri içinden de gelebileceğini, bunun ne tür radikal yapılarla karşı karşıya kalındığına bağlı olduğunu kaydetti.
Kuzey Makedonya Başbakanı Zaev:

Avrupa Birliği, Zoran Zaev, Makedonya, Avrupa, Güncel

Kaynak: AA


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