Haberler » Güncel » Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev istifa etti - Haber

Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev istifa etti

Kuzey Makedonya'da 12 Nisan'da yapılması planlanan erken genel seçim öncesi yasalar gereği istifa etmesi gereken Başbakan Zoran Zaev, istifa mektubunu meclise sundu.

03.01.2020 16:32 | Son Güncelleme: 03.01.2020 16:32 Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev istifa etti
Kuzey 'da 12 Nisan'da yapılması planlanan erken genel seçim öncesi yasalar gereği istifa etmesi gereken Başbakan Zoran Zaev, istifa mektubunu meclise sundu.
Seçimlerden 100 gün önce geçici hükümetin kurulabilmesi için görevi bırakması gereken Zaev'in istifası, mecliste onaylandıktan sonra Meclis Başkanı Talat Caferi tarafından Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski'ye iletildi.
Cumhurbaşkanı Pendarovski ise İçişleri Bakanı Oliver Spasovski'yi geçici hükümeti kurmakla görevlendirdi.
Ülkeyi seçime kadar yönetecek geçici hükümetin, bu gece yarısına kadar meclisten güvenoyu alması ve yarından itibaren göreve başlaması bekleniyor.
Zaev, Avrupa Birliği (AB) Konseyinin Kuzey Makedonya ile üyelik müzakerelerinin başlatılması yönünde karar almamasının ardından erken genel seçime gidileceğini açıklamıştı.
Kuzey Makedonya'daki siyasi partiler de erken genel seçimin 12 Nisan 2020'de yapılması noktasında uzlaşmıştı.

Zoran Zaev, Makedonya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:22   Bolaman Havzası Rehabilitasyon Projesi Değerlendirme Toplantısı - Haber
17:22   İran'daki BM binası önünde ABD protesto edildi - Haber
17:22   Edirne'de düzensiz göçmenleri gasbettiği öne sürülen 3 kişi tutuklandı - Haber
17:20   Kadirli'de silahlı saldırı: 1 yaralı - Haber
17:17   AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas'ın acı günü - Haber
15:13   Cübbeli Ahmet Hoca, Kasım Süleymani'ye beddua etti: Kabirleri ateşle dolsun - Haber
15:10   Bakan Soylu, engelli vatandaşın isteğini kırmadı - Haber
15:08   RG kidsstore, çocuk giyim sektöründe 45 ülkeye ihracat yapıyor - Haber
15:05   Meteoroloji'den İstanbul için fırtına uyarısı: Hızı 110 km'yi bulacak - Haber
14:13   İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand: Trump aptalca bir hareket yaptı - Haber
3.01.2020 17:23:30