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Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev istifa etti

Kuzey Makedonya'da 12 Nisan'da yapılması planlanan erken genel seçim öncesi yasalar gereği istifa etmesi gereken Başbakan Zoran Zaev, istifa mektubunu meclise sundu.

03.01.2020 18:05 | Son Güncelleme: 03.01.2020 18:07
Kuzey 'da 12 Nisan'da yapılması planlanan erken genel seçim öncesi yasalar gereği istifa etmesi gereken Başbakan Zoran Zaev, istifa mektubunu meclise sundu.
Seçimlerden 100 gün önce geçici hükümetin kurulabilmesi için görevi bırakması gereken Zaev'in istifası, mecliste onaylandıktan sonra Meclis Başkanı Talat Caferi tarafından Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski'ye iletildi.
Cumhurbaşkanı Pendarovski ise İçişleri Bakanı Oliver Spasovski'yi geçici hükümeti kurmakla görevlendirdi.
Ülkeyi seçime kadar yönetecek geçici hükümetin, bu gece yarısına kadar meclisten güvenoyu alması ve yarından itibaren göreve başlaması bekleniyor.
Zaev, Avrupa Birliği (AB) Konseyinin Kuzey Makedonya ile üyelik müzakerelerinin başlatılması yönünde karar almamasının ardından erken genel seçime gidileceğini açıklamıştı.
Kuzey Makedonya'daki siyasi partiler de erken genel seçimin 12 Nisan 2020'de yapılması noktasında uzlaşmıştı.
Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev istifa etti

Zoran Zaev, Makedonya, Güncel

Kaynak: AA


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