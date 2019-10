Kuzey Makedonya'da Ali Koç köyünde yapılan okula belediye engeli

Kuzey Makedonya 'daki Radoviş belediyesine bağlı Ali Koç köyünde 2015 yılında yapımı tamamlanan okul belediye engeline takıldı. Bölge halkı durumu protesto etti.Kuzey Makedonya'daki Radoviş belediyesine bağlı Ali Koç köyünde Türkiye'ye göç etmiş bir hayırsever tarafından inşa edilen ve 2015 yılında yapımı tamamlanan okulun hala eğitime başlamamış olmasını köy halkı, çocuklarını okula göndermeyerek protesto etti. Yapımı tamamlanan okulun elektrik ve su bağlantılarının yapılmaması ve Radoviş belediyesinin bu sorunlara çözüm bulmama nedeniyle okulun açılışı 2015 yılından beri her yıl erteleniyor. Köy halkı, çocuklarının Koca Ali köyü yakınlarında bulunan okula giderek kilometrelerce yol yürümesi gerektiğini ve kış mevsimi şartlarında çocukların büyük zorluklar çektiğini belirterek, bu yıl çocuklarını okula göndermeyerek protesto etme kararı aldıklarını açıkladı.Yetkililerin okulun açılacağına dair söz vermelerine rağmen açıklamadığını belirten köy muhtarı İsmail Züberov "Okulumuzun tuvalet, su ve elektrik gibi bazı eksiklikleri var. Bunların yapılması için biz belediyemizi bekledik, belediyeden de bu eksikliklerin giderileceğine dair söz verdiler ama maalesef sözlerinde durmadılar" şeklinde konuştu.2015 yılından beri okul binasının yapılmış olmasına rağmen okulun neden henüz açılmadığı konusunda ise Türk Demokratik Partisi (TDP) Radoviş Belediyesi meclis üyesi Enis Ömer okulun binasının inşa edilmesinden bu yana hiç yasallaştırılmadığını ve bu konuda büyük bir sıkıntı yaşandığını belirtti. Bunların belediye tarafından çözülmesi gerektiğini vurgulayan Enis "Belediye Başkanıyla görüştük. Radoviş Belediye meclisinden okuldaki eksiklerin giderilmesi hususunda talep edilen masrafın karşılanması için onay alındı. Bu onayın resmi gazeteye geçmesi ve yasal prosedürlerin gerçekleştirilmesi sonucunda ihale açılacak ve tuvaletlerin en kısa zamanda yapılması planlanıyor" şeklinde konuştu. Enis Ömer ayrıca ihalenin açılıp prosedürün başlatılması ve sorunların çözülmesi sürecinde çocukların 1 veya 2 ay eğitimlerinden mahrum kalacağı konusunda ise Belediye Başkanı Gerasim Konzulov'dan bu konuda pek bir şey yapılamayacağını ve çocukların eski okula gitmeleri gerektiği doğrultusunda bir cevap aldıklarını açıkladı.Gündeme taşıdığı konular yüzünden hem Belediye Başkanından hem de bazı tanımadığı şahıslardan tehditler aldığını söyleyen Türk Hareket Partisinden Radoviş Belediyesi meclis üyesi Yaşar Süleyman ise "Belediye Başkanı Ali Koç köyündeki okulun 2019 yılının Eylül ayında eğitime başlayacağına dair söz vermişti, sonraki oturumda ise Ekim ayında açılacağını söylemişti. Geçtiğimiz günlerde yine Belediye Başkanı, Ali Koç halkı ve muhtarı ile birlikte toplantımız vardı ve bu toplantıda okul açılışının biraz uzun sürebileceğini ve 2020 yılının Eylül ayında açılacağını söylemişti. Diğer Türk meclis üyesi ile duruşlarımızda devam edersek umarım bu okul Belediye Başkanının verdiği tarihten daha çabuk açılacaktır çünkü aslında açılışın o kadar uzatılmasına da gerek yok. Sadece tuvaletin yapılması, elektrik ve suyun bağlanması gerekiyor ki bunlar çok kolay çözülebilir" açıklamasını yaptı.Ailelerin protesto amaçlı çocukları diğer okula gönderilmemeleri ile ilgili açıklama yapan Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Elvin Hasan, "Bu köyün kırsal bölgede olduğundan dolayı kış mevsiminde, veliler tarafından öğrencilerin o yolu yürümesi tehlikeli olarak görülmektedir ve bundan dolayı okulun kendi köyleri içinde olması gerektiğini düşünmekteler. Tabi ki vatandaşlarımızın protesto etme hakkı var, bu da onların yasal bir hakkı. Onların atacağı ilk adım tabi ki de belediye ile görüşüp, yetkililerle görüşüp sorunun konuşma ile çözümün taraftarıyız. Ancak vatandaş bir şeyle memnun değilse bunu protestoyla da ifade edebilir" dedi. Ayrıca Elvin Hasan "Ben Türk asıllı bir bakan olarak konuyu en üst mercilere taşıdım ve bir an önce belediyenin bu konuya el atmasını ve çözüm getirmesiyle ilgili taleplerimi ilettim. Oradaki öğrencilerimizin okul hayatı eksik kalmasın ve bir an önce yeni okullarına kavuşsunlar, oradaki öğretmenlerimiz göreve başlasınlar ve o sorunun çözülmesi için devamlı olarak konuyu gündeme taşıdığımı belirtmek isterim" ifadelerini kullandı. - ÜSKÜP