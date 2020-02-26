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Kuzey Makedonya'da ilk Kovid-19 vakası tespit edildi

Kuzey Makedonya'da ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görüldü.

26.02.2020 21:34 | Son Güncelleme: 26.02.2020 21:34Kuzey Makedonya'da ilk Kovid-19 vakası tespit edildi
Kuzey 'da ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görüldü.
Kuzey Makedonya Başbakanı Spasovski ve Sağlık Bakanı Venko Filipçe, hükümet binasında koronavirüse ilişkin ortak basın toplantısı düzenledi.
Bakan Filipçe, bu sabah Bulaşıcı Hastalıklar Kliniğine kaldırılan 1970 doğumlu bir kadında Kovid-19 tespit edildiğini, bunun 'te görülen ilk vaka olduğunu söyledi.
"Paniğe gerek yok" ifadesini kullanan Filipçe, söz konusu kişinin, klinikte karantina altına alındığını kaydetti.
Virüs tespit edilen kadının, 1 aydır İtalya'da bulunduğunu, 2 haftadan bu yana hasta olduğunu dile getiren Filipçe, kadının, İtalya'da tedavi gördüğü ancak orada koronavirüsüyle ilgili herhangi bir teste tabi tutulmadığını vurguladı.
Filipçe, hasta kadınla yolculuk eden diğer kişilerin de kontrol edilip, 14 günlük karantinaya alınacağını vurguladı.
Başbakan Spasovski de durumun kontrol altında tutulduğunu, panik yapılmaması gerektiğini belirtti.

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Kaynak: AA

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