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Kuzey Makedonya'da korona vaka sayısı 70'e yükseldi

Kuzey Makedonya'da 3 yeni korona virüsü vakasının daha tespit edilmesiyle ülke genelinde toplam vaka sayısı 70'e yükseldi.

20.03.2020 18:45 | Son Güncelleme: 20.03.2020 18:45
Kuzey Makedonya'da korona vaka sayısı 70'e yükseldi
Kuzey Makedonya 'da 3 yeni korona virüsü vakasının daha tespit edilmesiyle ülke genelinde toplam vaka sayısı 70'e yükseldi.

Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan ölümcül korona virüsü nedeniyle ülkelerdeki vaka sayıları artıyor. Kuzey Makedonya Sağlık Bakanı Venko Filipçe yaptığı açıklamada, ülkede 3 yeni korona virüs vakasının tespit edildiğini ve toplam vaka sayının 70'e ulaştığını bildirdi. 43 kişiye virüs testi yapıldığını, 3 kişinin testinin pozitif çıktığını belirten Bakan Filipçe, "Üsküp, Debre, Gostivar, İştip ve Ohri korona virüsü hastaların bulunduğu şehirlerdir. Debreli kadın hastamızın durumu çok kritik ve şu an solunum cihazına bağlı durumda" dedi. Bakan Filipçe, "Tahminlerimiz vaka sayısının yükseleceği yönündedir. Şimdiye kadar 888 test yapıldı ve bin 400 test malzemesi hazır durumda, bunlardan 300 tanesi ise her an kullanılabilecek durumdadır" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kuzey Makedonya'da henüz korona nedeniyle can kaybı bulunmuyor. - ÜSKÜP

Kaynak: İHA

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, fahrettin koca, Makedonya, Güncel

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