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Kuzey Makedonya'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm

Kuzey Makedonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölüm kayıtlara geçti.

22.03.2020 18:08 | Son Güncelleme: 22.03.2020 18:08
Kuzey Makedonya'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm
Kuzey Makedonya 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölüm kayıtlara geçti.
Kuzey Makedonya Sağlık Bakanı Venko Filipçe, düzenlediği basın toplantısında, 57 yaşında Kumanovalı bir kadının Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.
Kadının iki teste tabi tutulduğunu ve her iki testin de başta negatif sonuçlandığını söyleyen Filipçe, sonuçların negatif çıkmasına rağmen söz konusu kişinin tedavisinin karantinada yapıldığını vurguladı.
Filipçe, kadının vefatının ardından tekrar bir test yapıldığını ve bu testin pozitif çıktığını belirtti.
Kuzey Makedonya'da şu ana kadar 116 kişiye Kovid-19 tanısı kondu.
Ülkede bu geceden itibaren yerel saatle 21.00-06.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : fahrettin koca, Makedonya, Güncel

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