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Kuzey Makedonya'da Paskalya Bayramı'nda sokağa çıkmak yasaklandı

Kuzey Makedonya'da, 17-21 Nisan tarihlerinde yapılacak Paskalya Bayramı boyunca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

13.04.2020 19:00 | Son Güncelleme: 13.04.2020 19:00
Kuzey Makedonya'da Paskalya Bayramı'nda sokağa çıkmak yasaklandı
Kuzey Makedonya 'da, 17-21 Nisan tarihlerinde yapılacak Paskalya Bayramı boyunca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
Kuzey Makedonya hükümeti, belli gün ve saatlerde uygulanan sokağa çıkma yasağının kapsamını genişletti.
Buna göre ülkede hafta içi 16.00-05.00 saatleri ile hafta sonu saat kısıtlaması olmadan uygulanan sokağa çıkma yasağı, Paskalya Bayramı için yeniden düzenlendi.
Yasağın ülke genelinde, 17 Nisan Cuma günü yerel saatle 16.00'dan başlayıp, 21 Nisan Salı günü yerel saatle 05.00'e kadar geçerli olacağı belirtildi.
Kovid-19 ile mücadele kapsamında, daha önce alınan sokağa çıkma yasağının uygulanmaya devam edeceği kaydedildi.
Arnavutluk'ta da hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak
Bir diğer Balkan ülkesi Arnavutluk'ta da 17 Nisan Cuma yerel saatle 17.30'dan 20 Nisan Pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
Daha önce Sağlık ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının talimatları çerçevesinde, 05.00-13.00 saatlerine aileden bir kişinin temel ihtiyaçlar ve acil durumlar için dışarı çıkmasına izin verilirken, yeni düzenlemeye göre artık 05.00-17.30 saatlerinde sadece 90 dakikalık dışarı çıkma izni verilecek.
Dolaşım izni için başvurular online yapılırken, nihai kararı Emniyet Genel Müdürlüğü veriyor.
Kuzey Makedonya şimdiye kadar 854 Kovid-19 vakası açıklarken, bunlardan 38'i hayatını kaybetti, 44'ü ise iyileşerek taburcu oldu.
Arnavutluk'ta ise bugüne kadar 467 koronavirüs vakası olduğu bildirildi, 23 kişi hayatını kaybetti ve 232 kişi iyileşti.

Kaynak: AA

Etiketler: Makedonya, Paskalya, Güncel
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