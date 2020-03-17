Kuzey Makedonya'daki erken genel seçim Kovid-19 nedeniyle ertelendi
Kuzey Makedonya'da 12 Nisan'da yapılması planlanan erken genel seçim, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ertelendi.
17.03.2020 18:18 | Son Güncelleme: 17.03.2020 18:18
Kuzey Makedonya 'da 12 Nisan'da yapılması planlanan erken genel seçim, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ertelendi.
Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, Kovid-19 nedeniyle oluşan durum ve 12 Nisan'da yapılması planlanan erken genel seçimi görüşmek üzere hükümette ve muhalefette yer alan siyasi parti liderleri ve temsilcileriyle bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, seçimin ertelenmesi konusunda mutabık kalan siyasi parti temsilcileri, mevcut durumda önceliğin halk sağlığı olduğunu vurguladı.
Toplantıya, Meclis Başkanı Talat Caferi ile geçici hükümetin başbakanı Oliver Spasovski de katıldı.
Vaka sayısının 26'ya ulaştığı Kuzey Makedonya'da hükümet, daha önce açık kalacağı duyurulan sınır kapılarının da transit yük taşıyıcılar, diplomatlar ve İçişleri Bakanlığı izni bulunanlar dışında herkese kapatılmasını kararlaştırdı.
Önlemler kapsamında ayrıca, başkent Üsküp'deki havalimanının 48 saat içinde kapatılacağı ve sadece kargo, ilaç, insani yardım ve boş uçuşlara izin verileceği bildirildi.
Bosna Hersek'teki camilerde cemaatle namaz kılınmayacak
Öte yandan, Bosna Hersek İslam Birliği (Diyanet İşleri) Müftüler Konseyi de bugünkü olağan toplantısında, koronavirüs salgını nedeniyle tüm camilerde vakit namazlarının cemaatle kılınmasının durdurulmasına karar verdi.
İslam Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, camilerde beş vakit ezan okunmasına devam edileceği belirtilirken, cuma namazlarının ise geleneği devam ettirmek adına sadece cami imamlarının belirleyeceği sayıda insanın katılımıyla kılınacağı bildirildi.
Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, Kovid-19 nedeniyle oluşan durum ve 12 Nisan'da yapılması planlanan erken genel seçimi görüşmek üzere hükümette ve muhalefette yer alan siyasi parti liderleri ve temsilcileriyle bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, seçimin ertelenmesi konusunda mutabık kalan siyasi parti temsilcileri, mevcut durumda önceliğin halk sağlığı olduğunu vurguladı.
Toplantıya, Meclis Başkanı Talat Caferi ile geçici hükümetin başbakanı Oliver Spasovski de katıldı.
Vaka sayısının 26'ya ulaştığı Kuzey Makedonya'da hükümet, daha önce açık kalacağı duyurulan sınır kapılarının da transit yük taşıyıcılar, diplomatlar ve İçişleri Bakanlığı izni bulunanlar dışında herkese kapatılmasını kararlaştırdı.
Önlemler kapsamında ayrıca, başkent Üsküp'deki havalimanının 48 saat içinde kapatılacağı ve sadece kargo, ilaç, insani yardım ve boş uçuşlara izin verileceği bildirildi.
Bosna Hersek'teki camilerde cemaatle namaz kılınmayacak
Öte yandan, Bosna Hersek İslam Birliği (Diyanet İşleri) Müftüler Konseyi de bugünkü olağan toplantısında, koronavirüs salgını nedeniyle tüm camilerde vakit namazlarının cemaatle kılınmasının durdurulmasına karar verdi.
İslam Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, camilerde beş vakit ezan okunmasına devam edileceği belirtilirken, cuma namazlarının ise geleneği devam ettirmek adına sadece cami imamlarının belirleyeceği sayıda insanın katılımıyla kılınacağı bildirildi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Etiketler : Cumhurbaşkanı, Makedonya, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Muhabir, canlı yayında koronavirüs sebebiyle bir anda yere yığıldı
Güncel
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya, İngiltere ve Fransa liderleriyle yaptığı telekonferans sona erdi
Güncel
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı
Güncel
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil
Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Güncel
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti
Güncel
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı