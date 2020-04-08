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Kuzey Makedonya'daki Türk vatandaşları Büyükelçiliğin yardımıyla Türkiye'ye dönüyor

Kuzey Makedonya'da bulunan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkeye dönmek isteyen Türk vatandaşlarından bir bölümü daha, Üsküp Büyükelçiliğinin yardımıyla temin edilen otobüsler ile Türkiye'ye hareket etti.

08.04.2020 15:10 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:10
Kuzey Makedonya'daki Türk vatandaşları Büyükelçiliğin yardımıyla Türkiye'ye dönüyor
Kuzey Makedonya 'da bulunan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkeye dönmek isteyen Türk vatandaşlarından bir bölümü daha, Üsküp Büyükelçiliğinin yardımıyla temin edilen otobüsler ile Türkiye 'ye hareket etti.
Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs salgınının Kuzey Makedonya'da da etkili olmaya başlamasından sonra bu ülkede bulunan vatandaşların bir bölümünün Türkiye'ye dönme talebiyle Büyükelçiliğe müracaat ettikleri kaydedildi.
Mevcut koşullar ve imkanlar göz önünde bulundurularak, vatandaşların Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye otobüsle intikallerinin sağlanmasını teminen Büyükelçiliğin yardımcı olduğu belirtilen açıklamada, "1 ve 3 Nisan'da vatandaşlarımız 2 otobüsle Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapmışlardır. 8 Nisan'da da 2 otobüs Türkiye'ye hareket etmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, Türk vatandaşlarının kara yoluyla seyahatlerinin gerçekleşebilmesi için gerekli desteği veren Kuzey Makedonya ve Bulgaristan makamlarına teşekkür edildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Makedonya, Türkiye, Güncel
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