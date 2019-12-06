Haberler » Güncel » Kuzey Makedonya Devlet Bakanı Hasan AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Haber

Kuzey Makedonya Devlet Bakanı Hasan AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Kuzey Makedonya Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Elvin Hasan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

06.12.2019 13:47 | Son Güncelleme: 06.12.2019 13:49
Kuzey Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Elvin Hasan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA muhabirinden fotoğraflar hakkında bilgi alan Hasan, "haber" kategorisinde Sergen Sezgin'in "Şehitlere saygı" fotoğrafını seçti.
"Yaşam" kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş" fotoğrafını seçen Hasan, "spor" kategorisinde Ayhan İşcen'in "Milli yüzücüden Tokyo hedefi" fotoğrafına oy verdi.
Fotoğraflar arasında seçim yapmanın zor olduğunu ifade eden Hasan, şu ifadeleri kullandı:
" 'deki yürüyüşü takdir ediyorum açıkçası. Orada milletim destan yazmıştır ve yedi düvele karşı savaşmıştır. Büyük bir zafer kazanmıştır. Aynı zamanda orada tarihimizden önemli kişiliklerden olan Türkiye Cumhuriyeti kurucusu ve büyük komutan Mustafa Kemal Atatürk'ün de ciddi bir mücadelesi bulunmaktadır."
"Yaşam" kategorisinde seçtiği fotoğrafın kendisine zor şartlarda eğitim gören soydaş öğrencileri hatırlattığını belirten Hasan, benzer şartlarda kendisinin de çalıştığını ve öğrencilerin o zorlu yolu yakından takip etme fırsatı bulduğunu söyledi.
"Spor" kategorisindeki fotoğrafı ise engellilerin toplumda bir an önce hak ettiği yeri alması gerektiği için seçtiğini ifade eden Hasan, özellikle böyle mücadele edip belli başlı yerlerde başarılar kazanan engelli insanların çabalarını takdir ettiğini sözlerine ekledi.
Kuzey Makedonya Devlet Bakanı Hasan AA'nın

Hüseyin Yıldız, Çanakkale, Makedonya, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

14:14 Hem ders yaptılar hem de çevreyi temizlediler - Haber
14:13 Galatasaray ile Emlak Konut GYO arasında yeni anlaşma - Haber
14:13 Ceren'in okulunda anma töreni, arkadaşları gözyaşlarına boğuldu-2 - Haber
14:13 Kahramanmaraş'ta iki ilçede kar tatili öğrencileri sevindirdi - Haber
14:13 Ceren'in okulunda anma töreni, arkadaşları gözyaşlarına boğuldu-2 - Haber
13:22 Son dakika: Selahattin Demirtaş'ın anne ve babasının da içinde bulunduğu araç kaza yaptı - Haber
12:40 İnsansız kara aracı göreve hazır - Haber
12:37 Ermeni TV kanalından skandal ifadeler: Türk şehirlerini Ermenistan toğrağı olarak gösterdiler - Haber
12:10 İranlı mimar, Atatürk sevgisini resimlerine yansıtıyor - Haber
11:55 Kız öğrencilerinin pantolon boyunu ölçtüğü iddia edilen okul müdürü açığa alındı - Haber
6.12.2019 14:24:25