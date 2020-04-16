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Kuzey Makedonya devlet televizyonunda Türkçe yayınların süresi artırıldı

Kuzey Makedonya'da, Radyo Televizyon Kurumunca (MRT) Türkçe yayınlar yeni açılan MRT 4 kanalına alındı, yayın süresi 11 saate çıkartıldı.

16.04.2020 19:42 | Son Güncelleme: 16.04.2020 19:42
Kuzey Makedonya devlet televizyonunda Türkçe yayınların süresi artırıldı
Kuzey Makedonya 'da, Radyo Televizyon Kurumunca (MRT) Türkçe yayınlar yeni açılan MRT 4 kanalına alındı, yayın süresi 11 saate çıkartıldı.
Makedonya Televizyonu Türkçe Program Müdürü Eran Hasip, AA muhabirine, MRT Türkçe yayınlarının MRT 4 kanalına geçerek yayın süresinin artırılmasının önemli bir gelişme olduğunu belirtti. Hasip, MRT'deki Türkçe yayınlarının düne kadar MRT 2 kanalında her gün 2,5 saat olarak devam ettiğini anlattı.
Bu genişlemeyi geçen sene yapmak istediklerini fakat belirli nedenlerden dolayı 1 yıllık gecikmeyle işe başladıklarını vurgulayan Hasip, "Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) dolayı bir erteleme daha yapmak istemedik. Televizyonun yönetimiyle daha önce de anlaştığımız gibi Türkçe yayın artık MRT 4 kanalından yapılacak." diye konuştu.
Hasip, şu anda resmi olarak 11 saatlik bir sürelerinin bulunduğunu belirterek, "10.00-15.30'da yayınımız olacak. Akşam saatlerinde 19.30'dan itibaren 01.00'e kadar Türkçe yayın olacak." dedi.
Televizyonda diğer etnik azınlıkların da yayınlarının gireceğine işaret eden Hasip, "Bir şekilde, bir Türk televizyonu kurduğumuzu söylememiz mümkün tabii." ifadesini kullandı.
"Ortak iş birliği alanı oluşacak"
Türkiye 'nin bu konuda kendileri için hayati önem taşıdığına işaret eden Hasip, şunları kaydetti:
"Biraz da televizyon olarak amaçlarımızdan biri, Türkiye'yle ilişkilerimizi daha üst seviyeye çıkarabilmek. Aslında şimdiye kadar sağlıklı ilişkimiz vardı ama şimdi resmen bir kanala sahip oluyoruz. Artık Türkiye'nin resmi kurumları TRT gibi kanallarla daha verimli, sağlıklı iş birliği yapabiliriz diye düşünüyorum.
Önümüzdeki dönemde birlikte ortak yayınlar yapma, Türkiye'de yapılan belgeselleri, yayınları, dizileri burada yayınlamak, bizim yaptığımız yayınları Türkiye'de yayınlamak gibi ortak iş birliği alanı oluşacak."
Hasip, MRT kapsamında biri spor, biri çocuk ve diğeri de Türkçe ağırlıklı yayın yapacak MRT 4 kanalı olmak üzere 3 yeni kanalın açıldığı bilgisini de paylaştı.
"Projeler hayata geçirmeyi umut ediyoruz"
Hasip, gençleri de bu sürece dahil edeceklerini ve yeni çalışanlar istihdam edeceklerini dile getirdi.
MRT Türkçe yayınlarının en eski kanal olduğuna dikkati çeken Hasip, şöyle devam etti:
"Kamu kurumu olarak televizyon kanalında, Türkçe'nin bu kadar önemli yere sahip olması buradaki Türk varlığı için çok önemli bir gelişme. Türk dünyası için de önemli. Bu anlamda artık herkesten destek bekliyoruz. Önümüzdeki süreçte güzel projeler hayata geçirmeyi umut ediyoruz."
Hasip, ilerleyen dönemde Türkçe yayın süresinin artırılması olasılığının bulunduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Makedonya, Türkiye, TV, Güncel
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