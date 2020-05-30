Kuzey Makedonya İslam Birliğinin yeni başkanı Şakir Fetahu'dan ilk basın toplantısı

Kuzey Makedonya İslam Birliği (Diyanet İşleri) yeni Başkanı Şakir Fetahu, vekaleten bu göreve seçilmesinin ardından ilk kez başkent Üsküp'te bulunan İslam Birliği merkezine gelerek, ilk basın toplantısını düzenledi.

30.05.2020 15:56 | Son Güncelleme: 30.05.2020 16:03
Kuzey Makedonya İslam Birliği (Diyanet İşleri) yeni Başkanı Şakir Fetahu, vekaleten bu göreve seçilmesinin ardından ilk kez başkent Üsküp'te bulunan İslam Birliği merkezine gelerek, ilk basın toplantısını düzenledi.
Fetahu, başkanlık görevinin büyük bir sorumlulukla yerine getirmek adına kendisine emanet edildiğini söyledi.
Bu görevin değerli ve manevi sorumluluğu olduğunu dile getiren Fetahu, "Kuzey Makedonya İslam Birliği, ülkede ve yurt dışındaki Müslümanların dini yaşamını organize eden tek kurumdur. İslam Birliği faaliyetlerini, Kuran'a, sünnete, kendi tüzüğüne, hukuki fiiller ve Dini Topluluk ve Dini Grupların Yasal Konumu Kanunu'na dayandırmaktadır." şeklinde konuştu.
Fetahu, iman ruhunun insana diğerlerine saygı duymayı, değişiklikleri kabul etmeyi, toplumun kalkınmasına yönelik ortak hedefle iş birlikçi olmayı, özgürleşmeyi, entegre olmayı öğrettiğini söyleyerek, kurumsal faaliyetlerinin barış, toplumsal istikrar, eğitim ve ahlakın korunması noktasında, genç nesillerin eğitilmesinde önemli rol oynadığının altını çizdi.
Kurumsal kültürün bir kurumun düzgün işlemesi için en önemli unsurlardan biri olduğunu anlatan Fetahu, bu doğrultuda gelecekte, en üst dini kurum olan Birliğin yeniden yapılandırılması için somut adımlar atılacağını vurguladı.
İslam Birliği'nin tüm diğer kurumlar için referans olarak alınmasını beklediklerini ve istediklerini kaydeden Fetahu, "Kurumun beklenen hizmetlerin yerine getirilmesinde ciddi olacağını ve barışın, refahın, beraberliğin ve dayanışmanın taşıyıcısı rolünü büyük bir haysiyetle yerine getireceğime inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Kuzey Makedonya İslam Birliğinin bir önceki başkanı Süleyman Recepi, 27 Mayıs'ta yapılan olağanüstü toplantı sonucunda İslam Birliğinin tüzüğü doğrultusunda, başkanlık üyelerinin üçte ikisinden fazlasının oyuyla görevden alınmıştı.
Yeni başkanın seçimi için şartların uygun hale getirilmesine kadar, Recepi'nin yerine Gostivar Müftüsü Şakir Fetahu'nun vekaleten görev yapacağı belirtilmişti.
Görevden alınmasının ardından Recepi, 29 Mayıs'ta bir yazılı açıklama yayınlayarak, başkanlık görevinden istifa ettiğini açıklamıştı. Kuzey Makedonya İslam Birliğinin yeni başkanı Şakir Fetahu’dan ilk basın toplantısı

Kaynak: AA

Etiketler: İslam Birliği, Makedonya, Üsküp, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Galeri sahibi, PTT hesabının ekran görüntüsünü paylaşınca 130 bin lirasından oldu Haber
Galeri sahibi, PTT hesabının ekran görüntüsünü paylaşınca 130 bin lirasından oldu
Bakan Koca, 65 yaş üstü vatandaşlar için yaptığı paylaşımla umut verdi Haber
Bakan Koca, 65 yaş üstü vatandaşlar için yaptığı paylaşımla umut verdi
Bir ailenin ocağı söndü! Silahların çekildiği kız kaçırma kavgasında ölen 5 kişiden 4’ü kardeş Haber
Bir ailenin ocağı söndü! Silahların çekildiği kız kaçırma kavgasında ölen 5 kişiden 4'ü kardeş
Para yüzünden çıkan kavgada 30 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü Haber
Para yüzünden çıkan kavgada 30 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu Haber
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu
Koronavirüs salgınının bitme noktasına geldiği Artvin Borçka’da şehir dışından gelenler 2. dalgaya sebep oldu Haber
Koronavirüs salgınının bitme noktasına geldiği Artvin Borçka'da şehir dışından gelenler 2. dalgaya sebep oldu
Erzurum’da iki aile arasında kız kaçırma kavgası: 5 ölü, 4 yaralı Haber
Erzurum'da iki aile arasında kız kaçırma kavgası: 5 ölü, 4 yaralı
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı’ya doğum günü sürprizi yaptı Haber
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı
Haberler››Güncel››Kuzey Makedonya İslam Birliğinin yeni başkanı Şakir Fetahu'dan ilk basın toplantısı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:59: Milletvekili Nergis'ten pandemi süreci değerlendirmesi - Haber 15:59: Afganistan'da Kovid-19 vaka sayısı 14 bin 525'e yükseldi - Haber 15:57: İşyeri önüne masa koymak için kaldırıma beton döktüren esnafa ceza - Haber 15:57: Karaman'da iki bina karantinaya alındı - Haber 15:55: Çorum'da yolun karşısına geçerken iş makinesinin altında kalan kadın öldü - Haber 14:35: Galeri sahibi, PTT hesabının ekran görüntüsünü paylaşınca 130 bin lirasından oldu - Haberler 13:57: Kasap Nusret Gökçe'nin kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi, görenleri şaşkına çevirdi - Magazin 13:51: Turizm cenneti Kemaliye'de hiç koronavirüs vakası görülmedi ancak uyarı da gecikmedi - Haber 13:42: Anbean görüntülendi! Küçücük kedi, köpekli çifte korku dolu anlar yaşattı - Haber