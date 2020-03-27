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Kuzey Makedonya, NATO'nun 30'uncu üyesi oldu

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, tüm resmi süreçlerin tamamlanmasının ardından Kuzey Makedonya'nın ittifakın 30'uncu üyesi olduğunu bildirdi.

27.03.2020 19:58 | Son Güncelleme: 27.03.2020 19:58
Kuzey Makedonya, NATO'nun 30'uncu üyesi oldu
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, tüm resmi süreçlerin tamamlanmasının ardından Kuzey Makedonya 'nın ittifakın 30'uncu üyesi olduğunu bildirdi.
Konuya ilişkin yazılı yazılı açıklama yapan Stoltenberg, "Kuzey Makedonya, bugün NATO ailesinin bir parçası oldu. 30 uluslu ve yaklaşık 1 milyar nüfuslu bir aile. Bu aile, ne tür sınama olursa olsun birlikte daha güçlü ve güvenli olduğu gerçeğine dayanan bir aile." ifadelerini kullandı.
NATO müttefiklerinin şubat 2019'da Kuzey Makedonya ile katılım protokolünü imzaladığını ve daha sonra tüm meclislerin onayladığını anımsatan Stoltenberg, ülkenin bugün katılım enstrümanını Washington'da teslim ettiğini, böylelikle resmi onay sürecinin tamamlandığını duyurdu.
Stoltenberg, Kuzey Makedonya'nın uzun süredir Avro-Atlantik güvenliğine önemli katkılar sağladığına dikkati çekerek, Afganistan ve Kosova'da olmak üzere NATO misyonlarına katıldığını hatırlattı.
NATO Karargahı'nda 30 Mart'ta düzenlenecek törenle Kuzey Makedonya'nın bayrağı göndere çekilecek.
NATO ile Kuzey Makedonya arasında katılım protokolü, 6 Şubat 2019'da imzalanmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Jens Stoltenberg, Makedonya, Güncel

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