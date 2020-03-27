Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kuzey Makedonya NATO'nun 30. üyesi oldu

Tüm resmi süreçlerin tamamlanması sonunda Kuzey Makedonya Kuzey Atlantik Anlaşması'nın (NATO) 30. üyesi oldu.

27.03.2020 21:17 | Son Güncelleme: 27.03.2020 21:17
Kuzey Makedonya NATO'nun 30. üyesi oldu
Tüm resmi süreçlerin tamamlanması sonunda Kuzey Makedonya Kuzey Atlantik Anlaşması'nın (NATO) 30. üyesi oldu.

NATO tarafından yapılan açıklamada Kuzey Makedonya'nın Washington 'daki ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Kuzey Atlantik Antlaşması'na katılma belgesinin verilmesinin ardından NATO'nun en yeni üyesi olduğu duyuruldu. NATO, müttefiklerin Şubat 2019'da Kuzey Makedonya'nın Katılım Protokolünü imzaladığını belirtirken, 29 ulusal parlamentonun tamamı Makedonya'nın üyeliğini onaylamak için oy verdiğini ifade etti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in yayınladığı mesajında, "Kuzey Makedonya NATO ailesinin bir parçası olurken, 30 ulustan oluşan bir aile ve neredeyse bir milyar insan olduk. Karşılaştığımız zorluklar ne olursa olsun, hep birlikte daha güçlü ve daha güvenli olduğumuz kesinliğine dayanan bir aileyiz. Kuzey Makedonya, Afganistan'da ve Kosova'da NATO liderliğindeki misyonlara katılmak da dahil olmak üzere Avrupa-Atlantik güvenliğimize uzun zamandır devam eden bir katkıda bulunuyor" dedi.

NATO, tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Makedonya'nın NATO üyesi olması nedeniyle 30 Mart tarihinde NATO'nun Brüksel Karargahı'nda Kuzey Makedonya için göndere bayrak çekme töreni düzenleneceği bildirilirken, bayrak çekme törenine NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Makedonya NATO Delegasyonu Temsilcisi Zoran Todorov katılacağı açıklandı. NATO, Kuzey Makedonya bayrağının, Belçika'nın Mons şehrinde bulunan Müttefik Harekat Komutanlığı ve ABD Norfolk'ta bulunan Müttefik Komuta Merkezi'nde de aynı anda yükseltileceği bildirdi. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Washington, Makedonya, Politika

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Politika ››Kuzey Makedonya NATO'nun 30. üyesi oldu - Haberler

Politika Manşet

Haberler

Son Dakika Politika Haberleri

23:09: Aydın'da vahşet: Eski eşi ve oğlunu katletti - Haberler 22:53: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizde de maalesef 92 can kaybı vardır" - Haberler 22:49: Manisa Emniyeti'nden otobüslerde korona virüs denetimi - Haberler 22:49: Aydınlatma direğine çarptı, aracını bırakıp kaçtı - Haberler 22:44: İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio: Avrupa Birliği ülkeleri koronavirüs için ortak aşı üretmeli - Haberler 22:09: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni koronavirüs tedbirlerini madde madde açıkladı 21:36: Koronaya yakalanan Boris Johnson'ın virüsü hafife aldığı sözleri tekrar gündem oldu: Ben sürekli tokalaşıyorum - Haberler 21:02: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs aşısı minimum 12-18 ay uzakta 19:59: Fransa'da, daha önce hiçbir hastalığı olmayan 16 yaşındaki kız koronavirüsten hayatını kaybetti - Haberler 17:56: Rize'de boşandığı eşini cadde ortasında vuran kişi: Sosyal medya hesabı açtığı için yaptım - Haberler 17:09: Alışveriş arabası ve market kapısına tüküren adamın korona testi pozitif çıktı! İdam cezası alabilir - Haberler 16:50: Buckingham Sarayı: Kraliçe en son 11 Mart'ta Başbakan Johnson'la görüştü - Haberler