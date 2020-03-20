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Kuzey Makedonya'nın NATO'ya üyelik protokolü yürürlüğe girdi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Kuzey Makedonya'nın NATO'ya üyelik protokolünün yürürlüğe girdiğini bildirdi.

20.03.2020 18:56 | Son Güncelleme: 20.03.2020 18:56
Kuzey Makedonya'nın NATO'ya üyelik protokolü yürürlüğe girdi
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Kuzey Makedonya 'nın NATO'ya üyelik protokolünün yürürlüğe girdiğini bildirdi.
Kuzey Makedonya Başbakanı Oliver Spasovski'ye ülkenin NATO üyeliği süreci ile ilgili bir mektup gönderen Stoltenberg, geçtiğimiz yıl Şubat ayında Brüksel 'de imzalanan Kuzey Makedonya'nın NATO'ya katılım protokolünü kabul ettiklerine ve onayladıklarına dair bilgiyi ABD hükümetiyle paylaştıklarını, bu doğrultuda protokolün yürürlüğe girdiğini bildirdi.
Kuzey Makedonya Hükümeti tarafından yapılan yazılı açıklama aracılığıyla yayınlanan Stoltenberg'in mektubunda, "Tüm üye ülkeler adına sizleri Kuzey Atlantik Anlaşmasına (NATO) katılmaya davet etmekten ve bilgilendirmekten onur duyuyorum." ifadesi yer aldı.
Kuzey Atlantik Antlaşması'nın 10. Maddesi hatırlatılan açıklamada, Kuzey Makedonya'nın katılım belgesini ABD hükümetine teslim edeceği tarihten itibaren ülkenin tam teşekküllü NATO üyesi olacağı ifade edildi.
Kuzey Makedonya Meclisi, 11 Şubat'ta düzenlenen oturumda Kuzey Atlantik Antlaşması'nın onaylanmasına ilişkin yasayı kabul etmişti.
Ülke, 12 Temmuz 2018'deki Brüksel Zirvesi'nde katılım müzakerelerine başlamak için NATO'dan davet almış ve üye ülkeler, Şubat 2019'da Kuzey Makedonya'nın NATO'ya katılım protokolünü imzalamıştı.
O tarihten itibaren katılım protokolünün NATO üyesi ülkelerin meclislerinde kabul edilmesi süreci başladı ve geçtiğimiz günlerde protokolü onaylayan son üye ülke olan İspanya ile süreç tamamlandı.

Kaynak: AA

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Jens Stoltenberg, Makedonya, Brüksel, Güncel

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