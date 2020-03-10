Kuzey Makedonya uyruklu 1 yabancı terörist ülkesine sınır dışı edildi
İçişleri Bakanlığı, yabancı teröristlerin ülkelerine iadelerine devam edildiğini bu kapsamda bugün Kuzey Makedonya uyruklu 1 yabancı teröristin ülkesine sınır dışı edildiğini açıkladı.
10.03.2020 21:40 | Son Güncelleme: 10.03.2020 21:40
İçişleri Bakanlığı, yabancı teröristlerin ülkelerine iadelerine devam edildiğini bu kapsamda bugün Kuzey Makedonya uyruklu 1 yabancı teröristin ülkesine sınır dışı edildiğini açıkladı.
(İHA)
(İHA)
Kaynak: İHA
Etiketler : İçişleri Bakanlığı, Makedonya, Güncel
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