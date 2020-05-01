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Kuzey Marmara Otoyolu 2020 sonunda tamamlanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'nu yıl sonunda tamamlamayı planladıklarını belirterek, "Bu yılın sonunda, 21 Aralık şeklinde planladık Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi olan 6'ncı kesimi İzmit Kavşağı ve Akyazı kesimiyle birlikte tamamlayarak...

Kuzey Marmara Otoyolu 2020 sonunda tamamlanacak
01.05.2020 09:52 | Son Güncelleme: 01.05.2020 10:48
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'nu yıl sonunda tamamlamayı planladıklarını belirterek, "Bu yılın sonunda, 21 Aralık şeklinde planladık Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi olan 6'ncı kesimi İzmit Kavşağı ve Akyazı kesimiyle birlikte tamamlayarak 400 kilometrelik yolla Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayacağız." dedi.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun 6'ncı kesiminde bulunan Akyazı ilçesindeki şantiye alanında incelemelerde bulunan Karaismailoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 6 kesimden oluşan otoyolun toplam uzunluğunun 400 kilometre olduğunu ifade etti.
Bakan Karaismailoğlu, 73 kilometre uzunluğundaki kesim 6'da çalışmaların hızla devam ettiğini belirterek, "İnşallah yıl sonunda burayı açmayı, faaliyete geçirmeyi planlıyoruz. Asya'yı Avrupa'ya bağlayan 400 kilometrelik bir otoyolun son kesiminde bulunmaktayız. 6 kesimden 5'i açılmış vaziyette." dedi.
Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul-İzmir Otoyolu, Osmangazi Köprüsü ve Çanakkale Köprüsü ile adeta Marmara Bölgesi ve Marmara Denizi'ni bir altın kolye gibi işlemeye çalıştıklarını dile getiren Karaismailoğlu, "Tabii bu yatırımlar, ülkemize vizyon kazandıran büyük yatırımlar. Bunlar sadece yol değil. Bunlar yapılan yatırımlarla bulundukları bölgeye ekonomide, istihdamda, üretimde, ticarette çok büyük artılar kazandırıyor." diye konuştu.
Bakan Karaismailoğlu, 2020 sonunda çalışmalarını tamamlayacaklarını belirterek şunları kaydetti:
"Bu yılın sonunda, 21 Aralık şeklinde planladık. Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi olan 6'ncı kesimi İzmit Kavşağı ve Akyazı kesimiyle birlikte tamamlayarak 400 kilometrelik yolla Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayacağız. Yol bittikten sonra yük araçlarımız, tırlar, kamyonların şehir trafiğini ve buradaki insanları etkilemeden transit bir şekilde yüksek standartlara sahip güvenlikli otoyolumuzu inşallah yıl sonunda açmayı planlıyoruz."

Kaynak: AA

Etiketler: Marmara, Aralık, Akyazı, İzmit, Güncel, Haber

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