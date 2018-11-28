Kuzey Marmara Otoyolu İnşaatında Beton Blok Çöktü

28 Kasım 2018 Çarşamba 12:30



28 Kasım 2018 Çarşamba 12:30

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Tavşanlı mevkiinde, Kuzey Marmara Otoyolu kapsamında inşaatı devam eden viyadük çalışma sırasında çöktü. Yaşanan olayda 2 işçi göçük altında kalırken işçileri kurtarma çalışmaları devam ediyor.Gebze ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolu kapsamında inşaatı devam eden viyadük çalışmaları sırasında viyadük başlık ayağı montajının yapıldığı sırada çökme oldu. 7 nolu viyadüğün çökmesi sonucu 6 işçinin enkazın altında kaldığı bildirildi. 4 işçi enkaz altından çıkartılırken 2 işçinin kurtarılma çalışması sürüyor. Yaşanan kaza sonrasında olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri ile birlikte kurtarma ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili olarak gelişmeler sürüyor. - KOCAELİ