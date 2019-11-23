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Kuzey Marmara Otoyolu inşaatında iskele çöktü: 3 işçi göçük altında kaldı

Kuzey Marmara Otoyolu inşaatında iskele çöktü: 3 işçi göçük altında kaldıKOCAELİ - Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu inşaatında iskelenin çökmesi sonucu 3 işçi çöken iskelenin altında kaldı.

23.11.2019 15:42 | Son Güncelleme: 23.11.2019 15:43
Kuzey Otoyolu inşaatında iskele çöktü: 3 işçi göçük altında kaldı
KOCAELİ - Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu inşaatında iskelenin çökmesi sonucu 3 işçi çöken iskelenin altında kaldı. Ekipler tarafından kurtarılan işçiler hastaneye kaldırıldı.
Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Akmeşe Kuzey Marmara Otoyolu inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yapımı devam eden otoyol inşaatında iskele çöktü. 3 işçi çöken iskelenin altında kaldı. Olayı gören diğer işçiler durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından işçiler, diğer işçilerin yardımı ile kurtarıldı.
Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kuzey Marmara Otoyolu inşaatında iskele çöktü: 3 işçi göçük altında kaldı

TEM Otoyolu, Marmara, İşçi, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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