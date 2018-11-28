Kuzey Marmara Otoyolu İnşaatında Meydana Gelen Göçük Havadan Görüntülendi

Kuzey Marmara
Otoyolu inşaatında meydana gelen göçük havadan görüntülendiİşçilerin enkaz altında kurtarılma çalışmaları sürüyor
KOCAELİ - Kocaeli
'nin Gebze
ilçesinde Tavşanlı
mevkiinde, Kuzey Marmara Otoyolu kapsamında inşaatı devam eden viyadük çalışma sırasında çöktü. Yaşanan olayda 2 işçi göçük altında kalırken işçileri kurtarma çalışmaları devam ediyor. Gebze ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolu kapsamında inşaatı devam eden viyadük çalışmaları sırasında viyadük başlık ayağı montajının yapıldığı sırada çökme oldu. 7 nolu viyadüğün çökmesi sonucu 6 işçinin enkazın altında kaldığı bildirildi. 4 işçi enkaz altından çıkartılırken 2 işçinin kurtarılma çalışması sürüyor. Yaşanan kaza sonrasında olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri ile birlikte kurtarma ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili olarak gelişmeler sürüyor.
Marmara
28 Kasım 2018 Çarşamba 12:49