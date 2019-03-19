19 Mart 2019, 15:05
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Kuzey Marmara Otoyolu Kurtköy-Akyazı Kesiminin 4. Bölümü Bugün Hizmete Açılıyor

Kuzey Marmara Otoyolu Kurtköy-Akyazı Kesiminin 4. Bölümü Bugün Hizmete Açılıyor

Kuzey Marmara Otoyolu Kurtköy-Akyazı kesiminin 4. bölümü bugün hizmete açılıyor.

Kuzey Marmara Otoyolu Kurtköy- Akyazı kesiminin 4. bölümü bugün hizmete açılıyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Osmangazi Köprüsü arasında bağlantıyı sağlayacak otoyolun açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirilecek.

Kuzey Marmara Otoyolu Kurtköy-Akyazı kesiminin 4. bölümü bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın katılacağı törenle hizmete açılacak. Yolun trafiğe açılmasıyla hem Osmangazi Köprüsü üzerinden Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu ile Kuzey Marmara Otoyolu bağlantısı hem de transit taşıt trafiğine hizmet eden Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Osmangazi Köprüsü birbirine bağlanacak. - İSTANBUL Osmangazi Köprüsü, Akyazı, Kurtköy, Marmara, Güncel
Kaynak: İHA