Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü

Kuzey Marmara
Otoyolu'nda seyir halinde olan araç sürücüsü, emniyet şeridinde bulunan sulama aracına arkadan hızla çarptı. Sürücü, araç içerisinde sıkışarak hayatını kaybetti.
Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye
mevkii Fatih Sultan Mehmet
Köprüsü istikametinde ilerleyen bir araç sürücüsü, emniyet şeridinde bulunan sulama aracına arkadan hızla çarptı. Kaza sebebiyle araç içerisinde sıkışan sürücü hayatını kaybetti. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç
sürücüsünün cenazesi, sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Polis
ekipleri yolda güvenlik önlemleri aldı. - İSTANBUL
Reşadiye
, Araç
, Marmara
, 3. Sayfa
Kaynak: İHA