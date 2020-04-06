Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kuzey Marmara Otoyolu'nda giriş ve çıkışlar kapatıldı

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde giriş ve çıkışları korona virüs tedbirleri kapsamında kapatıldı.

06.04.2020 16:15 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:15
Kuzey Marmara Otoyolu'nda giriş ve çıkışlar kapatıldı
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde giriş ve çıkışları korona virüs tedbirleri kapsamında kapatıldı.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ve Trafik Ekiplerince Jandarma sorumluluk alanlarında bulunan 11'i ana yollar, 15'i ise köy yolları olmak üzere 24 saat esasına göre çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Kuzey Marmara Otoyolu'ndan izin verilen istisnalar hariç Kocaeli iline şehirler arası araç giriş çıkışı yasağı başladı.
Türkiye'de Jandarma'nın sorumluluğunda tek otoyol olan Kuzey Marmara Otoyolu Gebze Balçıklar Gişesi, Dilovası Mermerciler Gişesi, Körfez Sevindikli Gişeleri olmak üzere toplam 10 ilçe 26 noktada Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca giriş ve çıkışlar kapatıldı. Oto yoldan geçişlere istisnai durumlarda izin verilirken, jandarma ekipleri sürücülerin ateşlerini kontrol ederek, maske ve eldiven takmayan vatandaşları uyarıyor.
(Kerim Yavuz/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: TEM Otoyolu, Jandarma, Kocaeli, Marmara, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Kuzey Marmara Otoyolu'nda giriş ve çıkışlar kapatıldı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İl başkanı talep etti, Erdoğan çözüme kavuşturdu! Ülke tarımı için tarihi adım Haberler
İl başkanı talep etti, Erdoğan çözüme kavuşturdu! Ülke tarımı için tarihi adım
İstanbul’un göbeğinde 4 bina korona nedeniyle karantinaya alındı Haberler
İstanbul'un göbeğinde 4 bina korona nedeniyle karantinaya alındı
Koronavirüs geçiren hasta bağışıklık kazanacak mı? Bilim Kurulu üyesi cevap verdi Haberler
Koronavirüs geçiren hasta bağışıklık kazanacak mı? Bilim Kurulu üyesi cevap verdi
Bakanlık tarafından bir kamu kuruluşuna daha maskesiz girmek yasaklandı Haberler
Bakanlık tarafından bir kamu kuruluşuna daha maskesiz girmek yasaklandı
Sosyal mesafe kuralını ihlalden ceza yiyen grup, eylem yaparken de kuralı hiçe saydı Haberler
Sosyal mesafe kuralını ihlalden ceza yiyen grup, eylem yaparken de kuralı hiçe saydı
14 yaşındaki kızıyla sokağa çıkan anneden polise tuhaf tepki: Gezeceğim Haberler
14 yaşındaki kızıyla sokağa çıkan anneden polise tuhaf tepki: Gezeceğim
45 yaşındaki İngiliz kadın, 22. çocuğunu dünyaya getirdi Haberler
45 yaşındaki İngiliz kadın, 22. çocuğunu dünyaya getirdi
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine zam geldi Haberler
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine zam geldi

Son Dakika Güncel Haberleri

17:16: Başakşehir'de 100 bin sahte maskeye el konuldu - Haber 17:16: Gebze'de denetimler hız kesmiyor - Haber 17:16: Karesi'den Küçük-San'a çıkarma - Haber 17:16: Gaziantep'in Nizip ilçesinde 14 hane karantinaya alındı - Haber 17:16: Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri - Haber 16:45: Erdoğan, AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz'ün dile getirdiği tohum talebini çözüme kavuşturdu - Ekonomi 16:41: Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Koronavirüs geçiren hasta bağışıklık kazanacak mı?" sorusuna yanıt verdi - Haber 16:39: Bağcılar'da 4 bina koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı - Haber 16:29: 14 yaşındaki kızıyla sokağa çıkan anneden polise tuhaf tepki: Gezeceğim - Haber 16:27: Son Dakika: Sağlık kuruluşlarına girişlerde maske zorunlu hale getirildi - Haber 15:28: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunacak - Haber