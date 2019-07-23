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Kuzey Marmara Otoyolu'nda hurda yüklü tır devrildi

Kuzey Marmara Otoyolu Sarıyer Uskumruköy mevki'inden Ankara istikametine ilerleyen hurda yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

23.07.2019 09:25
Kuzey Marmara Otoyolu'nda hurda yüklü tır devrildi
Kuzey Marmara Otoyolu Sarıyer Uskumruköy mevki'inden Ankara istikametine ilerleyen hurda yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza nedeniyle tırın dorsesinde yüklü hurdalar yola savrulurken, Ankara istikametinde trafik durma noktasına geldi Kaza, saat 07.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Sarıyer Uskumruköy mevki'in de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kuzey Marmara Otoyolu'ndan Ankara istikametine seyretmekte olan hurda yüklü tırın sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bunun üzerine yol üzerinde ani manevralar yaparak ilerleyen tır, refüje çarparak devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kaza yapan tırdan kendi imkanlarıyla çıkan sürücüye ilk müdahaleyi yaptı. Yapılan müdahalede herhangi bir yerinden yaralanmadığı belirlenen sürücü kazayla ilgili polis ekiplerine ifadesini verdi. Polis ekipleri, kazanın yaşandığı bölgeye dubalar koyarak yeni kazalar yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı. Devrilen tırın kaldırılma çalışmaları devam ederken, Ankara istikametinde trafik durma noktasına geldi.
(Emrah Kuş - Murat Horoz/İHA) Kuzey Marmara Otoyolu'nda hurda yüklü tır devrildi

Marmara, Sarıyer, Ankara, Güncel

Kaynak: İHA

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