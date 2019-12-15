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KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA KAZA

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHAÇekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu 'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerlere çarptı.

15.12.2019 17:36 | Son Güncelleme: 15.12.2019 17:36KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA KAZA

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Çekmeköy Kuzey Otoyolu 'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerlere çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu Hüseyinli gişelerinde meydana geldi. Aydın Tunç'un kullandığı 34 RT 7485 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Bariyerlere çarparak durabilen otomobilde bulunan Semiha Canbaş yaralanırken, otomobilde hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Canbaş, kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından olay yerine gelen Jandarma ekipleri, hasarlı otomobili yedi emin otoparkına gönderdi.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yapan otomobil

-Sürücünün ambulansa binmesi

-Olay yerindeki trafik polisleri

-Olay yerindeki jandarma ekipleri

-Genel ve detay



Marmara, Güncel

Kaynak: DHA

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