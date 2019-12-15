Haberler » Güncel » Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza - Haber

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza

ÇEKMEKÖY Kuzey Marmara Otoyolu 'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerlere çarptı.

15.12.2019 17:48 | Son Güncelleme: 15.12.2019 17:48Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza
ÇEKMEKÖY Kuzey Otoyolu 'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerlere çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Hüseyinli gişelerinde meydana geldi. Aydın Tunç'un kullandığı 34 RT 7485 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Bariyerlere çarparak durabilen otomobilde bulunan Semiha Canbaş yaralanırken, otomobilde hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Canbaş, kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından olay yerine gelen Jandarma ekipleri, hasarlı otomobili yedi emin otoparkına gönderdi.


- İstanbul

Çekmeköy, Marmara, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:30 İzmir chp'li meclis üyesinin otel ruhsatıyla yaptığı 6 katlı apartmanın dairelerini sattığı iddiası - Haber
18:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilerin okul açılışı davetine görüntülü mesajla yanıt verdi - Haber
18:24 İncirliova'da deve güreşi festivali, ilkokul için yapıldı - Haber
18:24 Mersin 'bereket' tek seferde, 16 yavru dünyaya getirdi - Haber
18:17 Kahta 02 Spor: 2- Siverek Belediye Spor: 1 - Haber
17:31 Kızgın müşteri tekel bayisini bastı! Engelli vatandaşın yaralandığı olay kamerada - Haber
17:06 Ümraniye'de otomobil, park halindeki araçlara daldı: 1'i çocuk 5 kişi yaralandı - Haber
17:03 Dağda kalp krizi geçiren avcı hayatını kaybetti, köpeği yanından ayrılmadı - Haber
16:59 Balıkesir için korkutan uyarı: 2000 yıldır kırılmayan fay segmenti her an kırılabilir - Haber
16:15 Terör örgütü PKK'nın yeni oyunu: "Kürt Kızılayı" adlı sahte oluşumla örgüte finans sağlıyorlar - Haber
15.12.2019 18:40:13