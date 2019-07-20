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Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 4 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

20.07.2019 09:09
Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İzmir'den İstanbul'a gelen V.O idaresindeki 16 KN 660 plakalı yolcu otobüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.
Otobüs yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra durabildi. Bu sırada otobüsün motor bölümünde küçük çaplı yangın çıktı. Yolcular tahliye edilirken yangın, sürücü tarafından söndürüldü.
Haber verilmesi üzerine bölgeye, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 4 yaralı
Kaynak: AA
Marmara, İzmir, Selim, Güncel

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