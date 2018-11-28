Kuzey Marmara Otoyolu'nda Meydana Gelen Göçükte 1 Kişinin Daha Cansız Bedenine Ulaşıldı

28 Kasım 2018 Çarşamba 18:17



28 Kasım 2018 Çarşamba 18:17

Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen göçük alanında incelemelerde bulunan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, "Şu anda göçük altındaki işçilerimizin hayat belirtileri noktasında endişelerimiz var. Ama kişilere ulaşmadan net bir şey söylemek doğru değil" dedi.Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Tavşanlı mevkiinde Kuzey Marmara Otoyolu kapsamında inşaatı devam eden viyadük çalışma sırasında çöktü. Yaşanan olayda çöken blokların altında kalan 4 kişinin kurtarılması için ekipler çalışma başlattı. Yapılan ve yaklaşık 3 saat süren çalışmalar neticesinde beton blok altında kalan işçilerden Kani Öztürk kurtarıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar sırasında bir işçinin de cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerin göçük altında kalan işçiler Sıddık Canpolat ile Öztürk Yılmaz'ı arama çalışmaları devam ederken, alanda incelemelerde bulunan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, konuyla ilgili açıklama yaptı."17.15 sırasında bir işçimize ulaşılmıştır"Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, "Bugün sat 10.50 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu'nun Osman Gazi Köprüsü ile bağlantı viyadüğünde son tabla betonu dökülürken bir kaza meydana gelmiştir. Beton dökme işlemi 4 aşamalı olarak gerçekleştirilmektedir. Daha önce 1. kademe beton dökülmüştü. Bugün 2. kademe beton dökülürken bu kaza meydana gelmiş. Yukarıdaki işçilerle beraber blok da aşağıya düşmüştür. Burada hemen 112, AFAD, Büyükşehir Belediyemizin itfaiye ekipleri olay yerinde çalışma başlattı. 14.40 sıralarında bir işçimiz yaralı olarak kurtarılmış ve hastanemize intikali sağlanmıştır. Geride kalan işçilere ulaşmak noktasında yoğun bir gayretle çalışmalar sürdürülmektedir. 17.15 sırasında bir işçimize ulaşılmıştır. Maalesef işçimiz yaşamını kaybetmiş şekilde hastaneye intikal ettirilmiştir" dedi."Şu anda göçük altındaki işçilerimizin hayat belirtileri noktasında endişelerimiz var"Göçük altında kalan iki kişinin yaşam belirtilerinin düşük olduğunu kaydeden Vali Hüseyin Aksoy, "Bilgilere göre kalan 2 işçinin olduğu yönünde bilgilere var. Çalışmalarımız da büyük bir titizlikle devam ediyor. Yaşamını kaybeden işçimize Allah'tan rahmet, yaralımıza da şifa diliyorum. Umarım bu tür kazalar yaşanmaz. Şu anda göçük altındaki işçilerimizin hayat belirtileri noktasında endişelerimiz var. Ama kişilere ulaşmadan net bir şey söylemek doğru değil" diye konuşu.Vali Aksoy'un yaptığı açıklamanın ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden Kani Öztürk'ü ziyaret edeceği öğrenildi. - KOCAELİ