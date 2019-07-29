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Kuzey Marmara Otoyolu'nda ölümlü kaza

Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca mevkiinde bozulan aracını tamir etmeye çalışan kamyon şoförü, bir aracın altında kalarak hayatını kaybetti.

29.07.2019 20:10
Kuzey Marmara Otoyolu'nda ölümlü kaza
Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca mevkiinde bozulan aracını tamir etmeye çalışan kamyon şoförü, bir aracın altında kalarak hayatını kaybetti. Olay, Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca mevkiinde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Cengiz Yalman idaresindeki 37 PU 713 plakalı saman yüklü kamyon, Çatalca-Ankara istikametinde ilerlerken arızalandı. Yalman, kamyonu emniyet şeridine çekerek tamir etmek istedi. Yalman aracını tamir etmeye çalıştığı sırada aynı istikamette ilerleyen 34 GY 0563 plakalı kapalı kasa kamyonetin sürücüsü Eyüp Mehmet T., Yalman'ı fark etmedi. Kapalı kasa kamyonet bir anda Yalman'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce sürüklenen Cengiz Yalman hayatını kaybetti. Kazaya karışan Eyüp Mehmet T. ise olay yerinden kaçtı. Çatalca Asayiş Büro ekipleri, görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda 1 saat içinde kaza yapan aracı ve sürücüsünü buldu. Gözaltına alınan Eyüp Mehmet T.. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Dkiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
(İHA)

Çatalca, Marmara, Eyüp, Güncel

Kaynak: İHA

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