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Kuzey Marmara Otoyolu'nda ölümlü kaza

Kuzey Marmara Otoyolu Ali Bahadır bağlantı yolunda üç araç birbirine girdi.

19.09.2019 18:10Kuzey Marmara Otoyolu'nda ölümlü kaza
Kuzey Marmara Otoyolu Ali Bahadır bağlantı yolunda üç araç birbirine girdi. Kazada bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.
Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Ali Bahadır Bağlantı Yolu'nda üç otomobil birbirine girdi. Kazada araçlarda bulunan Ahmet Kul isimli şahsı hayatını kaybederken, iki kişi de yaralandı. Kazada araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Görgü şahitleri, "Birden önümüzde araç takla attı: . Ben de çarptım. Büyük bir kaza oldu" dedi.
Öte yandan, bazı kazazedeler uzun süre kazanın şokunu üzerlerinden atamadı.
(Metin Başar/İHA)

Marmara, Güncel

Kaynak: İHA

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