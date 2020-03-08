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Kuzey Marmara Otoyolu'nda sona gelindi

Kuzey Marmara Otoyolu'nda adım adım sona yaklaşıldı.

08.03.2020 15:20 | Son Güncelleme: 08.03.2020 15:21
Kuzey Marmara Otoyolu'nda adım adım sona yaklaşıldı.Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı- Çatalca kesimi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'in katılımıyla açılıyor. Otoyol,9 Mart Pazartesi gece yarısı da trafiğe açılacak.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.Kontrollü kara yolu olarak trafiğe açılacak söz konusu kesime, yayaların, hayvanların, motorsuz araçların, lastik tekerlekli traktörlerin, iş makinelerinin ve bisikletlilerin girmesi yasak olacak.
(İHA) Kuzey Marmara Otoyolu'nda sona gelindi

Kaynak: İHA

Etiketler : TEM Otoyolu, Marmara, Çatalca, Kınalı, Güncel
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