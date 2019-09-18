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Kuzey marmara otoyolu'nda tır'ın dorsesi alev alev yandı(1)

KUZEY Marmara Otoyolu'nda TIR'ın dorsesi alev alev yandı.

18.09.2019 03:31Kuzey marmara otoyolu'nda tır'ın dorsesi alev alev yandı(1)
KUZEY Marmara Otoyolu'nda TIR'ın dorsesi alev alev yandı. Eyüpsultan Odayeri mevkii Ankara istikametinde seyir halindeki TIR'ın dorsesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumu farkeden TIR'sürücüsü aracını yol kenarına çekerek TIR'ı dorseden ayırıp uzaklaştırdı. Dorsedeki yangına müdahale etmeye çalışan sürücü başarısız olunca itfaiye ekiplerine haber verdi. Dorse olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Trafik tek şeritten verilirken ekiplerin dorseyi kaldırma çalışması sürüyor.


- İstanbul

Marmara, Ankara, Güncel

Kaynak: DHA

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