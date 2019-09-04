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Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR kamyona çarptı: 2 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR kamyona çarptı: 2 yaralıİSTANBUL - Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki TIR'ın kamyona arkadan çarpması sonucu öndeki araç devrilerek yan yattı.

04.09.2019 08:35
Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR kamyona çarptı: 2 yaralı
İSTANBUL - Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki TIR'ın kamyona arkadan çarpması sonucu öndeki araç devrilerek yan yattı. Arkadaki araç ise yolun diğer tarafındaki bariyerlere girdi. TIR'ın karşı yöne geçmesine ramak kala durması sayesinde büyük bir faciadan dönüldü. Kazada iki sürücü yaralandı.
Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy Hüseyinli mevkii yakınlarında Ankara istikametine seyir halinde olan Murat Ç. idaresindeki 34 KJ 7543 plakalı TIR, önünde ilerleyen 54 RG 686 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle dengesi kaybolarak savrulan kamyon, yan yatarak yolun sağındaki refüje devrildi.
Arkadaki TIR ise çarpmanın etkisiyle savrularak orta refüje girdi. İkiye ayrılan TIR'ın sürücü mahalli orta refüje savrulurken, arka kısmı yolun sol şeridinde kaldı. Kazada yaralanan iki sürücü, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazanın ardından olay yerine trafik polisi ve jandarma ekipleri sevk edildi. Trafik polisi yolda geniş güvenlik önlemleri aldı. Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.
Devrilen kamyon ve TIR için kazanın yaşandığı noktaya çekici getirildi. Hurdaya dönen iki araç, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR kamyona çarptı: 2 yaralı

Marmara, Yerel

Kaynak: İHA

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