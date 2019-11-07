Haberler » Güncel » Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik kazası: 1'i ağır 4 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik kazası: 1'i ağır 4 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu Çamlık mevkisinde 2 aracın karıştığı trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

07.11.2019 15:42 | Son Güncelleme: 07.11.2019 15:42 Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik kazası: 1'i ağır 4 yaralı
Kuzey Marmara Otoyolu Çamlık mevkisinde 2 aracın karıştığı trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çamlık mevkisinde seyir halinde olan Ahmet Y. idaresindeki 34 PT 6079 plakalı otomobil, önünde seyreden Mehmet B. yönetimindeki 34 UC 3336 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüleri ile 2 kişi yaralandı.
Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis, başka bir kaza yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı. Bu arada kazazedelere ilk müdahaleyi olay yerinden tesadüfen geçen sağlık görevlileri yaptı.
Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Marmara, Çamlık, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:06   AVCILAR'DA ÇOCUĞUN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SERVİS ŞOFÖRÜNÜN İFADESİ
21:06   Düzce'de kara yolunda devrilen kamyon ulaşımı aksattı
21:05   Avrupa Parlamenteri Zdechovsky: HDP önünde oturan ailelerin acısını hissettim
21:05   Çocukları kötü alışkanlıklardan korumak için futbol turnuvası
21:03   Otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı
20:42   Son dakika: Diyarbakır'da kırmızı listede yer alan 2 terörist öldürüldü
20:41   Mevlid Kandili'nin önemi ve yapılacak ibadetler
20:23   Son dakika: Pentagon: Suriye'deki petrol geliri ABD'ye değil YPG'ye gidiyor
20:20   Taksici'den turiste şantaj: 150 lira vermezsen telefonunu havalimanına geri götürürüm
19:38   Son Dakika: Akar: YPG/PKK terör örgütü, ABD ve Rusya ile anlaşmaları ihlal ederek bölgeden çekilmedi
16:08   Son dakika: Ahmet Davutoğlu: Sayın Babacan'la beraber olmak isterdik ama mümkün olmadı
16:46   Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı'ndan otizmli çocukların yuhalanmasına sert tepki: Eğitim sistemimizle örtüşmüyor
14:17   Son dakika: AK Partili Çelik'ten otizmli çocukların yuhalandığı iddiaları hakkında açıklama
19:38   Son Dakika: Akar: YPG/PKK terör örgütü, ABD ve Rusya ile anlaşmaları ihlal ederek bölgeden çekilmedi
7.11.2019 21:07:51