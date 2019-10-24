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Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik kazası: 1 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

24.10.2019 09:52Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik kazası: 1 yaralı
Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Riva mevkisinde, K.Ç'nin kullandığı 34 JJ 8742 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine iş makinesi taşıyan tıra çarptı.
Kamyon sürücüsü çarpmanın etkisiyle araçta sıkıştı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sürücü, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten verildi.

Marmara, İtfaiye, Riva, Güncel

Kaynak: AA

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