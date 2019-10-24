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Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik kazası: 1 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

24.10.2019 16:27
Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nda Ankara istikametine giden Süleyman G. idaresindeki 34 DL 3591 kamyonet, Sancaktepe ayrımında kontrolden çıkarak önce bariyerlere, ardından yön tabelası direğine çarparak devrildi.
Sürücü çarpmanın etkisiyle araçta sıkışırken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otoyolda trafik akışı bir süre kontrollü sağlanırken, kamyonetin olay yerinden kaldırılması için çalışma başlatıldı.
Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik kazası: 1 yaralı

Marmara, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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