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Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik kazası: 1 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

26.11.2019 13:40 | Son Güncelleme: 26.11.2019 13:58Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik kazası: 1 yaralı
Kuzey Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nda istikametine giden Güzide G. idaresindeki 34 NUF 79 plakalı otomobille aynı yönde seyreden Mehmet K. yönetimindeki 34 BZE 830 plaklı tır çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle tır kontrolden çıkarak devrilirken, otomobil sürücüsü yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otoyolda bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

Mehmet K, Marmara, Edirne, Güncel

Kaynak: AA

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