Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik kazası : 1 yaralı

Kuzey Marmara
Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Ankara
istikametinde seyir halinde olan Aydın T. idaresindeki 34 RT 7485 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Hüseyinli mevkisinde bariyerlere çarptı. Otomobilde bulunan Semiha C. yaralandı.
Kazanın haber
verilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Semiha C. ambulansla hastaneye kaldırılırken otomobilde hasar oluştu.
Otomobil daha sonra olay yerinden kaldırıldı.