28 Kasım 2018, 11:52
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Kuzey Marmara Otoyolu İnşaatında Beton Blok Çöktü! İşçiler Enkaz Altında Kaldı

Kuzey Marmara Otoyolu İnşaatında Beton Blok Çöktü! İşçiler Enkaz Altında Kaldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolu kapsamında inşaatı devam eden viyadük çöktü. Faciada 5 işçi enkaz altında kaldı.

Gebze ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolu kapsamında inşaatı devam eden viyadük çöktü. 7 nolu viyadüğün çökmesi sonucu 5 işçinin enkazın altında kaldığı bildirildi.

VİYADÜK İNŞAATINDA ÇÖKME MEYDANA GELDİ

Olay, Gebze Tavşanlı mevkiinde meydana geldi. Kuzey Marmara Otoyolu projesi kapsamında yapılan 7 nolu viyadük inşaatında meydana geldi. Viyadük başlık ayağı montajının yapıldığı sırada çökme oldu.

5 İŞÇİ ENKAZ ALTINDA KALDI

Yaklaşık 30 metre yükseklikte bulunan viyadükte çalışan ve ilk bilgilere göre 5 kişi oldukları bildirilen 5 işçi, düşerek enkazın altında kaldı.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay 112 Acil ve itfaiye ekipleri geldi. İşçilerin enkazın altından çıkarılması için çalışma başlatıldı.

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Son Dakika! Kuzey Marmara Otoyolu İnşaatında Beton Blok Çöktü! İşçiler Enkaz Altında KaldıSon Dakika! Kuzey Marmara Otoyolu İnşaatında Beton Blok Çöktü! İşçiler Enkaz Altında Kaldı

Gebze,Marmara
28 Kasım 2018 Çarşamba 11:52



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