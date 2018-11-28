28 Kasım 2018, 13:10
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda Viyadük Çöktü; İşçiler Enkaz Altında (6) Drone

Kuzey Marmara Otoyolu

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolu kapsamında inşaatı devam eden viyadük çöktü.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolu kapsamında inşaatı devam eden viyadük çöktü. 7 nolu viyadüğün çökmesi sonucu 5 işçinin enkazın altında kaldığı bildirildi.

Olay, Gebze Tavşanlı mevkiinde meydana geldi. Kuzey Marmara Otoyolu projesi kapsamında yapılan 7 nolu viyadük inşaatında meydana geldi. Viyadük başlık ayağı montajının yapıldığı sırada çökme oldu. Yaklaşık 30 metre yükseklikte bulunan viyadükte çalışan ve ilk bilgilere göre 5 kişi oldukları bildirilen 5 işçi, düşerek enkazın altında kaldı.

İhbar üzerine olay 112 Acil ve itfaiye ekipleri geldi. İşçilerin enkazın - Kocaeli Gebze,Marmara
28 Kasım 2018 Çarşamba 13:10