Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki İş Kazası

CHP, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli-Gebze kesimindeki viyadük çalışmaları sırasında meydana gelen kazayla ilgili inceleme yapmak üzere iki milletvekilini görevlendirdi.
CHP TBMM Grup'tan yapılan açıklamada, Kuzey Marmara Otoyolu Projesinin Kocaeli-Gebze bölümündeki viyadük inşaatında beton bloğun çökmesi sonucu yaşanan olayla ilgili yerinde inceleme yapmak üzere Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet ile İstanbul Milletvekili Ali Şeker'in görevlendirildiği bildirildi.
Cumhuriyet Halk Partisi,Gebze,Marmara
28 Kasım 2018 Çarşamba 16:42