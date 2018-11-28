Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki İş Kazası

28 Kasım 2018 Çarşamba 16:42



28 Kasım 2018 Çarşamba 16:42

CHP, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli-Gebze kesimindeki viyadük çalışmaları sırasında meydana gelen kazayla ilgili inceleme yapmak üzere iki milletvekilini görevlendirdi.CHP TBMM Grup'tan yapılan açıklamada, Kuzey Marmara Otoyolu Projesinin Kocaeli-Gebze bölümündeki viyadük inşaatında beton bloğun çökmesi sonucu yaşanan olayla ilgili yerinde inceleme yapmak üzere Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet ile İstanbul Milletvekili Ali Şeker'in görevlendirildiği bildirildi.