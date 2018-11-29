Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki İş Kazası

CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar
, iş cinayetlerini önlemenin yolunun, bu projeleri, mühendislerin hazırladığı şekilde takip etmekten geçtiğini belirterek, "İşletmeci firmalara avantaj sağladığı için, iş güvenliği tedbirleri alınmadan hızla bir sonraki aşamaya geçiliyor ve tedbirler görmezden geliniyor." dedi.
Akar, düzenlediği basın toplantısında, Kuzey Marmara
Otoyolu'nun Kocaeli Gebze
kesimindeki viyadük çalışmaları sırasındaki iş kazasında hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa diledi. Türkiye
'de yap-işlet-devret projelerinin büyük projeler olmaktan çıktığını, iş cinayetleriyle anılır hale geldiğini iddia eden Akar, "Bu iş cinayetlerinin sorumlusu kim? Yap-işlet-devret modellerindeki iş cinayetlerinin tek sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan
'dır. Yapılan sözleşmelere göre, eğer imalat erken tamamlanırsa, bu süre işletme süresine ekleniyor. Yani işletmeci firmalara avantaj sağladığı için iş güvenliği tedbirleri alınmadan hızla bir sonraki aşamaya geçiliyor ve tedbirler görmezden geliniyor." diye konuştu.
CHP'li Akar, iş cinayetlerini önlemenin yolunun, bu projeleri, mühendislerin hazırladığı şekilde takip etmekten geçtiğini anlatarak, "Bunu asla yapmıyorlar. Erdoğan, kürsüye çıkıp orada müteahhitlerle anlaşma yapıyor. Mühendislerin tek tek hesaplayarak belirledikleri sürelerin sonunda bir proje ortaya çıkıyor ama Erdoğan bir mühendismiş gibi o yapım süresini bir yıl veya 6 ay gibi sürelerle kısaltarak avantaj sağladığını düşünüyor. Asıl avantaj yapımcı firmaya işletme süresi ile ilgili sağlanıyor." ifadesini kullandı.
Haydar Akar, yap-işlet-devret modellerinin Hazineye zarar verdiğini ileri sürdü.
Yap-işlet-devret modelinin Türkiye'deki ilk örneğinin Yuvacık Barajı olduğuna değinen Akar, barajın 512 milyon dolara mal olduğunu, 15 yıllık işletme süresinin sonunda da Kocaeli Büyükşehir Belediyesine devredildiğini söyledi.
CHP'li Akar, "İşletmeci, Yuvacık Barajı'nı 15 yılın sonunda maliyetinin 4,2 katına mal etmişken, Osmangazi
Köprüsü işletme süresinin sonunda, verilen garanti sayıları nedeniyle maliyetinin 12 katına mal olacaktır." dedi.
Hükümetin bu kadar büyük projelere para bulurken, yaşa takılanlar ile 3600 ek göstergeye para bulamadığını savunan Akar, "Yapılan projelerin tümü de dolar bazında yapılıyor. Siz 'AVM'lerdeki kiraları Türk lirasına çevirin' derken, niye bu yandaş firmalarla yaptığınız sözleşmelerdeki parayı dolardan Türk lirasına çevirmiyorsunuz?" diye sordu.
Haydar Akar,Kocaeli,Cumhuriyet Halk Partisi
29 Kasım 2018 Perşembe 13:12