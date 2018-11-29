Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki İş Kazası

29 Kasım 2018 Perşembe 16:01



29 Kasım 2018 Perşembe 16:01

CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki iş kazasına ilişkin, "Bu bir iş kazası veya viyadük kazası değil düpedüz işçi cinayetidir. İnsan ölümlerine seyirci kalınıyor. Projelere verilen mega önem, işçilerin hayatına verilmiyor." dedi.Hürriyet, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli-Gebze kesiminde viyadük çalışmaları sırasında 3 kişinin ölümü ve bir kişinin yaralanması ile sonuçlanan kaza ile ilgili Mecliste basın toplantısı düzenledi.Dün gece partisinin İstanbul Milletvekili Ali Şeker ve Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ile olay yerinde incelemelerde bulunduklarını anlatan Hürriyet, "Bu bir iş kazası veya viyadük kazası değil düpedüz işçi cinayetidir. İnsan ölümlerine seyirci kalınıyor. Projelere verilen mega önem işçilerin hayatına verilmiyor. Yaşamı kutsayan yok, taziye yayınlayan çok, sorumluluk alıp istifa eden de yok." diye konuştu.Beton bloğun tam olanak kurumadan, üzerine yeni bir beton kat döküldüğünü ve çökmenin de bu nedenle meydana geldiğini savunan Hürriyet, "Bilime, akla ve mantığa aykırı bir şekilde, 'bir an önce bitirelim' düşüncesiyle insan hayatına mal olan bir hata var ortada. Eğer akla, tekniğe ve bilime uygun bir şekilde hareket edilseydi bu cinayetler asla yaşanmazdı." görüşünü savundu.Kaza ile ilgili yayın yasağını da eleştiren Hürriyet, "Bize göre bir cinayet işlendi. ve bu cinayet yayın yasakları ile gizlenmek isteniyor, bu cinayetin delilleri karartılmak isteniyor." dedi.Olayla ilgili sorumluların hesap vermesi gerektiğini belirten Hürriyet, CHP olarak konun takipçisi olacaklarını sözlerine ekledi.