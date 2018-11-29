Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki İş Kazası

29 Kasım 2018 Perşembe 16:03



29 Kasım 2018 Perşembe 16:03

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli-Gebze kesiminde viyadük çalışmaları sırasında düşen beton blokun altında kalan 3 işçinin hayatını kaybettiği iş kazasının meydana geldiği alanda, bilirkişi heyeti incelemede bulundu.Gebze-Tavşancıl kesiminde Osmangazi Köprüsü'ne yakın bir noktada yapılan viyadük çalışması sırasında, beton blokun ters dönerek üzerindeki işçilerle düşmesi sonucu meydana gelen kazayla ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında inceleme yapmak üzere bilirkişi heyeti geldi.Heyet, olayın meydana geldiği alanda inceleme yaptı.Jandarma, AFAD ve firma yetkililerinin de hazır bulunduğu incelemede, viyadüğün alt kısmından beton numuneleri alındı. Hava koşullarının kötü olması nedeniyle heyet, viyadüğün üst kısmından örnek alamadı.Bilirkişi heyeti, daha sonra şantiyeye geçerek firma yetkililerinden bilgi aldı. Kazayla ilgili görevlendirilen 2 savcı ile bilirkişi heyetinin bölgedeki incelemelerinin devam edeceği öğrenildi.İncelemelerin ardından enkaz kaldırma ve temizlik çalışması yapılacak.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da kazayla ilgili 2 müfettiş görevlendirmiş ve inceleme başlatıldığını bildirmişti.