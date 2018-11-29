Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki İş Kazası

29 Kasım 2018 Perşembe 16:13



29 Kasım 2018 Perşembe 16:13

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli-Gebze kesiminde viyadük çalışmaları sırasında düşen beton blokun altında kalan işçilerden Öztürk Yılmaz, toprağa verildi.Yılmaz için Ümraniye Ihlamurkuyu Camisi'de cenaze töreni düzenlendi.Törene, Yılmaz'ın eşi Nurcan, oğlu Batuhan, kızı İrem ile aile yakınları ve vatandaşlar katıldı. Yılmaz'ın ailesi, namaz öncesi cami avlusunda taziyeleri kabul etti.Öztürk Yılmaz'ın naaşı, ikinci vakti kılınan cenaze namazının andından Ihlamurkuyu Mezarlığı'na defnedildi.Öztürk Yılmaz ile aynı yerde çalışan yakını Fuat Köse, çay yapmak için aşağıya indikten yarım saat sonra beton blokun koparak aşağıya düştüğünü ve işçilerin de altında kaldığını ifade etti.