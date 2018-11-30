30 Kasım 2018, 12:04
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Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki İş Kazası

Kuzey Marmara Otoyolu

Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki iş kazasında yaralanan işçi Kani Öztürk'ün, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki iş kazasında yaralanan işçi Kani Öztürk'ün, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

Hastanenin başhekimi Mustafa Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kani Öztürk'ün (40) yoğun bakım servisinde tedavisinin devam ettiğini söyledi.

Yaralının durumunda bir değişiklik olmadığını vurgulayan Güneş, "Dün bacağından ameliyat oldu. Kötüye gidiş yok. Şu anda takip ediyoruz. 24-48 saatler kritik saatler." ifadesini kullandı.

Bu arada, iş kazasına ilişkin soruşturmanın sürdüğü, alanda bilirkişi ve cumhuriyet savcılığının incelemesinin tamamlanmasının ardından enkaz kaldırma ve temizlik çalışmasının gerçekleştirileceği öğrenildi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli- Gebze kesiminde önceki gün viyadük çalışmaları sırasında düşen beton blokun altında kalan işçilerden Öztürk Yılmaz, Bayram Kılıç ve Sıddık Canpolat hayatını kaybetmiş, Kani Öztürk (40) ise yaralı olarak kurtarılmıştı. Marmara
30 Kasım 2018 Cuma 12:04