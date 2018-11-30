Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki İş Kazası

Kuzey Marmara
Otoyolu'ndaki iş kazasında yaralanan işçi Kani Öztürk'ün, Darıca Farabi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.
Hastanenin başhekimi Mustafa Güneş
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kani Öztürk'ün (40) yoğun bakım servisinde tedavisinin devam ettiğini söyledi.
Yaralının durumunda bir değişiklik olmadığını vurgulayan Güneş, "Dün bacağından ameliyat oldu. Kötüye gidiş yok. Şu anda takip ediyoruz. 24-48 saatler kritik saatler." ifadesini kullandı.
Bu arada, iş kazasına ilişkin soruşturmanın sürdüğü, alanda bilirkişi ve cumhuriyet savcılığının incelemesinin tamamlanmasının ardından enkaz kaldırma ve temizlik çalışmasının gerçekleştirileceği öğrenildi.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli- Gebze
kesiminde önceki gün viyadük çalışmaları sırasında düşen beton blokun altında kalan işçilerden Öztürk Yılmaz
, Bayram Kılıç ve Sıddık Canpolat hayatını kaybetmiş, Kani Öztürk (40) ise yaralı olarak kurtarılmıştı.
Marmara