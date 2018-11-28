Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki İş Kazası- İşçilerden Birinin Daha Cenazesine Ulaşıldı - Kocaeli

Kuzey Marmara
Otoyolu Kocaeli- Gebze
kesimindeki viyadük çalışmaları sırasında düşen beton blokun altında kalan işçilerden birinin daha cenazesine ulaşıldı.
Kuzey Marmara Otoyolu çalışmaları esnasında Gebze Tavşancıl
kesiminde Osmangazi
Köprüsü'ne yakın bir noktada yapılan viyadük çalışması sırasında, beton blokun ters dönerek üzerindeki işçilerle düşmesi sonucu meydana gelen kazada, enkaz altında kalan 1 kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı. AFAD
, UMKE, itfaiye ve sağlık ekiplerince çıkarılan işçinin cesedi, sedyeye alınarak olay yerinde bekletilen ambulansa götürüldü.
İşçinin cenazesi, Gebze Fatih Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
Öte yandan enkaz altında bulunan 1 işçiye daha ulaşma çalışmaları sürüyor.
İşçi,Kocaeli,Marmara
28 Kasım 2018 Çarşamba 23:13