Kuzey Marmara Otoyolu'nun bayram öncesi trafiğe açılan bölümleri havadan görüntülendi

Kuzey Marmara
Otoyolu'nun bayram öncesi trafiğe açılan bölümleri havadan görüntülendiKurtköy-Liman kavşakları liman bağlantı yolu üzerinde V07 viyadüğü ve Liman-Sevindikli kavşakları trafiğe açıldBayram öncesi sürücülere müjdeli haber
İSTANBUL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Kuzey Marmara Otoyolu Projesi kapsamında yer alan ve bayram öncesi trafiğe açılan Kurtköy-Liman kavşakları liman bağlantı yolu üzerinde V07 viyadüğü ve Liman-Sevindikli kavşakları havadan görüntülendi. . Yap-işlet-devret modeliyle hayata geçirilen Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde bulunan, Kurtköy-Liman kavşakları liman bağlantı yolu üzerinde V07 viyadüğü ve Liman-Sevindikli kavşakları saat 01.00 itibariyle trafiğe açıldı. Ramazan Bayramı
öncesi açılan yollarla birlikte vatandaşların rahat ulaşım sağlayacakları düşünülürken, otoyol
üzerinde yer alan bütün kavşaklarda duraklamak, park etmek, geri dönüş yapmak ve geri gitmek yasaklandı. Otoyolun trafiğe açılan bölümleri havadan görüntülendi. Görüntülerde sürücüleri yolu kullanmaya başladığı görüldü.
Kaynak: İHA
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