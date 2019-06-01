01.06.2019 03:41
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Kuzey Marmara Otoyolu'nun bayram öncesi trafiğe açılan bölümleri havadan görüntülendi

Kuzey Marmara Otoyolu'nun bayram öncesi trafiğe açılan bölümleri havadan görüntülendi Kurtköy-Liman kavşakları liman bağlantı yolu üzerinde V07 viyadüğü ve Liman-Sevindikli kavşakları trafiğe açıld Bayram öncesi sürücülere müjdeli haberİSTANBUL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Kuzey...

Kuzey Marmara Otoyolu'nun bayram öncesi trafiğe açılan bölümleri havadan görüntülendi
Kurtköy-Liman kavşakları liman bağlantı yolu üzerinde V07 viyadüğü ve Liman-Sevindikli kavşakları trafiğe açıld
Bayram öncesi sürücülere müjdeli haber
İSTANBUL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Kuzey Marmara Otoyolu Projesi kapsamında yer alan ve bayram öncesi trafiğe açılan Kurtköy-Liman kavşakları liman bağlantı yolu üzerinde V07 viyadüğü ve Liman-Sevindikli kavşakları havadan görüntülendi. .
Yap-işlet-devret modeliyle hayata geçirilen Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde bulunan, Kurtköy-Liman kavşakları liman bağlantı yolu üzerinde V07 viyadüğü ve Liman-Sevindikli kavşakları saat 01.00 itibariyle trafiğe açıldı. Ramazan Bayramı öncesi açılan yollarla birlikte vatandaşların rahat ulaşım sağlayacakları düşünülürken, otoyol üzerinde yer alan bütün kavşaklarda duraklamak, park etmek, geri dönüş yapmak ve geri gitmek yasaklandı. Otoyolun trafiğe açılan bölümleri havadan görüntülendi. Görüntülerde sürücüleri yolu kullanmaya başladığı görüldü. Kuzey Marmara Otoyolu'nun bayram öncesi trafiğe açılan bölümleri havadan görüntülendi
Kaynak: İHA
Marmara, TEM Otoyolu, Genel